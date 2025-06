Povegliano Veronese rinnova la convenzione triennale con Telefono Rosa | Scelta politica contro patriarcato e violenza di genere

Povegliano Veronese rinnova la sua dedizione alla lotta contro la violenza di genere, rafforzando il sostegno alle donne vittime tramite la convenzione triennale con Telefono Rosa Verona. Questa scelta politica testimonia l’impegno dell’amministrazione nel combattere patriarcato e discriminazioni, promuovendo una società più equa e solidale. L’accordo conferma dunque l’impegno congiunto nel garantire un futuro più sicuro e rispettoso per tutte le donne del territorio.

L’amministrazione comunale di Povegliano Veronese ha rinnovato, insieme a Telefono Rosa Verona, la convenzione per il triennio 2025-2027, rafforzando un’importante sinergia a favore delle donne vittime di violenza e discriminazioni. L’accordo conferma dunque l’impegno congiunto nel garantire. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Povegliano Veronese rinnova la convenzione triennale con Telefono Rosa: «Scelta politica contro patriarcato e violenza di genere»

In questa notizia si parla di: Povegliano Veronese Convenzione Telefono

Il Festival Sorrisi di Primavera a Povegliano Veronese - Dal 16 al 18 maggio, Povegliano Veronese ospita la quarta edizione del Festival Sorrisi di Primavera.

Povegliano Veronese rinnova la convenzione triennale con Telefono Rosa: «Scelta politica contro patriarcato e violenza di genere»; Rinnovata per tre anni la convenzione tra Povegliano e Telefono Rosa. Tedeschi: ‘È una scelta politica contro patriarcato e violenza di genere’; Polizia locale associata, parte la convenzione tra Villafranca e Povegliano.

Povegliano Veronese rinnova la convenzione triennale con Telefono Rosa: «Scelta politica contro patriarcato e violenza di genere» - vogliamo essere presidio di ascolto e protezione, e costruire ogni giorno una cultura del rispetto e della libertà, dalle scuole alle piazze» ...

Povegliano rinnova la convenzione con Telefono Rosa per battere la violenza sulle donne - Gli incontri saranno in forma assolutamente riservata, in uno spazio messo a disposizione dal Comune per garantire ...

Apre a Povegliano Veronese lo sportello di Telefono Rosa - L’Amministrazione Comunale ha infatti stipulato una convenzione con l’associazione scaligera che aiuta e sostiene le donne che ...