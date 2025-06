Potenziati i servizi di bus di linea nei mesi di chiusura della linea ferroviaria Tirano-Lecco

In vista della chiusura estiva della linea ferroviaria Lecco-Colico-Sondrio-Tirano, la Regione ha stanziato 286.000 euro per potenziare i servizi di bus sostitutivi, garantendo così una mobilità efficiente e senza interruzioni. Questa misura mira a facilitare gli spostamenti di residenti e turisti, dimostrando ancora una volta l’impegno delle istituzioni nel migliorare le infrastrutture e la qualità del trasporto pubblico regionale. Un passo importante verso una mobilità più sostenibile e accessibile per tutti.

Un contributo di 286.000 euro per potenziare i servizi di bus sostitutivi allestiti in concomitanza con le interruzioni estive sulla tratta ferroviaria Lecco-Colico-Sondrio-Tirano, previste dal 15 giugno al 14 settembre 2025. È quanto prevede una delibera approvata alla Giunta regionale

