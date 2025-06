Post-Shock contro la figlia della Meloni | uso indecoroso dell’account social personale è la contestazione dell’USR al Professore di Tedesco Di cosa si tratta

Recenti polemiche e contestazioni sui social esplorano i limiti dell’uso personale delle piattaforme digitali da parte di figure pubbliche, come la figlia della Meloni e un professore di tedesco. La normativa 11-ter del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici sottolinea l’importanza del rispetto del decoro anche online, ponendo interrogativi su cosa sia lecito condividere e cosa possa compromettere l’immagine istituzionale. Ma quali sono davvero i confini tra diritto di espressione e responsabilità pubblica?

L’articolo 11-ter del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – introdotto con il DPR 622013 – richiama i dipendenti pubblici a mantenere un comportamento corretto anche nell’uso di strumenti digitali, inclusi gli account social personali. La norma estende ai mezzi di comunicazione elettronica le regole relative alla tutela del decoro, del prestigio e dell’immagine dell’amministrazione pubblica, sia di appartenenza sia nel suo complesso. E' questo il contesto entro cui si muove la contestazione dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania per i fatti di cronaca ormai noti. L'articolo Post-Shock contro la figlia della Meloni: uso indecoroso dell’account social personale, è la contestazione dell’USR al Professore di Tedesco. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Social Account Contestazione Post

Papa Leone XIV, sorpresa: pranzo dagli agostiniani, il suo ordine. E da oggi account sui social - Papa Leone XIV ha fatto visita oggi alla curia generalizia degli agostiniani, definita affettuosamente "casa" dai suoi confratelli.

Max Allegri è pronto per ritornare, a quanto si apprende siamo ai dettagli. A questo punto è tutto a posto? Contestazione finita? Eh no, c'è molto da dire. Live alle 13.00 #AcMilan #Allegri https://youtube.com/live/eNjwO2-a6Xo?si=qyjI-Fk36GcFQkbZ… Partecipa alla discussione

Stilettata di Rocco #Commisso al tifo organizzato della @acffiorentina dopo la contestazione degli ultimi giorni: "I tifosi viola non sono solo quelli della curva Fiesole. Ho letto tanti commenti sui social in questi giorni e molti sono dalla nostra parte. I tifosi posson Partecipa alla discussione

Post-Shock contro la figlia della Meloni: uso indecoroso dell'account social personale, è la contestazione dell'USR al Professore di Tedesco. Di cosa si tratta; Sui social conta anche il decoro; Meta AI, come opporsi all'uso dei propri contenuti.

Sui social conta anche il decoro - Le contestazioni mosse dalla direzione scolastica regionale al docente di Napoli autore del post sulla figlia della premier ...

Rai, contestazione a Bortone per il post sui social - "La Rai ha inviato una lettera di contestazione disciplinare a Serena Bortone in riferimento al post pubblicato dalla giornalista sui propri profili social il 20 aprile in merito alla vicenda Scurati.

Caso Scurati, contestazione della Rai a Serena Bortone per il post sui social. La solidarietà della Fnsi: clima asfissiante a Viale Mazzini - Proprio quel post del 20 aprile ha spinto l’amministratore delegato Roberto Sergio ad inviare una lettera di contestazione disciplinare nei confronti della ...