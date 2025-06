Portonovo | al via la stagione balneare tra nuove gestioni ZAC e un futuro hi-tech

angoli più affascinanti di Ancona. Tra nuove gestioni, iniziative eco-sostenibili e un futuro sempre più hi-tech, Portonovo si prepara a regalare un'esperienza indimenticabile a visitatori di ogni età. La rinascita di questa splendida località promette di valorizzare il suo patrimonio naturale e culturale, confermandola come meta imperdibile della costa marchigiana. La stagione balneare 2024 si preannuncia all'insegna di innovazione e sostenibilità, pronti a scrivere un nuovo capitolo di eccellenza.

ANCONA – Con l'arrivo della bella stagione e la conferma della prestigiosa Bandiera Blu, la baia di Portonovo è pronta ad accogliere turisti e bagnanti con una serie di importanti novità. Dall'amministrazione comunale arrivano annunci che ridisegnano la gestione e la fruibilità di uno dei. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Portonovo: al via la stagione balneare tra nuove gestioni, ZAC e un futuro hi-tech

Cosa riportano altre fonti

Portonovo, countdown finito: via alla stagione con diverse novità; Ancona: al via la stagione turistica 2025 a Portonovo; Il restyling delle spiagge. Interventi sul filo del rasoio. A Portonovo 200mila euro.

Assalto a Portonovo, spiagge sold out. Apre il park Pieri, il caos è un ricordo - Portonovo e Mezzavalle, le due baie anconetane, sono nel pieno della stagione balneare.

Le sfide di Portonovo. Camping in alto mare. Aggiudicate le cabine. Via la cooperativa Atlante - Il Comune arriva col fiatone a meno di un mese dall’avvio ufficiale della stagione balneare 2025, a partire dalla ...

Portonovo, baia presa d’assalto e chalet sold out. Giallo parcheggi: spariti 7 stalli per disabili - In molti hanno optato per un piano B in spiaggia, lasciando da parte la fiera e le bancarelle per dedicarsi ad un vero e ...