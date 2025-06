Portogallo campione di Nations League | Leao celebra Ronaldo

Lisbona esplode di gioia: il Portogallo si laurea campione di Nations League, regalando emozioni indimenticabili ai tifosi. Rafa Leao, stella del Milan e della nazionale, si unisce alla celebrazione, dedicando parole di stima e affetto a Cristiano Ronaldo. Un gesto che sottolinea il valore del rispetto tra grandi campioni e l’unità di un Paese in festa. È il momento perfetto per raccontare come lo spirito di squadra supera ogni limite.

Germania-Portogallo LIVE alle 21. Le formazioni ufficiali: Wirtz e Ronaldo dal 1', Joao Felix e Leao in panchina - Stasera alle 21, il match tra Germania e Portogallo promette emozioni intense e tante sorprese! Con le formazioni ufficiali già annunciate, tra Wirtz e Ronaldo in campo e Joao Felix e Leao in panchina, il semaforo è acceso su un appuntamento che potrebbe regalare momenti memorabili.

