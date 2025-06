Porto di Talamone il Comune fa ricorso al Consiglio di Stato

Il futuro del Porto di Talamone si gioca ancora una volta tra tribunali e decisioni amministrative. Dopo la sentenza del Tar Toscana che ha annullato la trasformazione dell’approdo in porto turistico, il Comune di Orbetello ha deciso di fare appello al Consiglio di Stato, aprendo un nuovo capitolo in questa intricata vicenda. L’udienza, prevista per il 2 dicembre, sarà decisiva per definire il destino di questa importante infrastruttura. A...

TALAMONE Nuovo capitolo nella sofferta vicenda della riqualificazione del Porto di Talamone. Il Comune di Orbetello ha deciso di impugnare la sentenza del Tar Toscana che, lo scorso 20 febbraio, gli aveva annullato la procedura per la trasformazione dell'approdo di Talamone in porto turistico. Il ricorso, infatti, è stato depositato al Consiglio di Stato il 26 maggio, ed è già stata fissata l'udienza pubblica per il prossimo 2 dicembre. A renderlo noto è l'associazione Unimpresa, secondo cui "la decisione dell'amministrazione comunale arriva a sorpresa e rappresenta un clamoroso passo indietro rispetto alle dichiarazioni rilasciate nelle settimane successive alla sentenza quando il sindaco Andrea Casamenti aveva auspicato un percorso condiviso tra tutti gli operatori del porto e un nuovo clima di dialogo.

