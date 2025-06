Portici 16enne pestato selvaggiamente per un saluto a una ragazza | denunciato il 14enne ex fidanzato

Un gesto di cortesia può trasformarsi in tragedia: a Portici, un semplice saluto a una ragazza ha scatenato una violenta aggressione ai danni di un 16enne. La furia del 14enne, ex fidanzato della giovane, ha lasciato il ragazzo sanguinante e sotto choc. Un episodio che mette in evidenza quanto spesso la tensione e l’emotività possano sfociare in violenza imprevedibile. Per saperne di più, continua a leggere la vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un gesto di cortesia scatena la violenza. Un semplice saluto rivolto a una ragazza è bastato per scatenare un’aggressione brutale. Un ragazzo di 16 anni è stato picchiato selvaggiamente al Porto del Granatello di Portici, in provincia di Napoli, da un 14enne, identificato come l’ex fidanzato della ragazza in questione. L’aggressore, denunciato a piede libero dalla Polizia Locale su disposizione dell’autorità giudiziaria, dovrà rispondere dell’accusa di lesioni personali. Alla base dell’aggressione vi sarebbero motivi personali legati alla gelosia. Condizioni gravi per il 16enne: necessario un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Portici, 16enne pestato selvaggiamente per un saluto a una ragazza: denunciato il 14enne ex fidanzato

