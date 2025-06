Portici 16enne massacrato di botte per un saluto a una ragazza | denunciato l’ex fidanzatino 14enne

Un episodio di violenza scuote Portici: un ragazzo di 16 anni è stato brutalmente aggredito per aver semplicemente salutato una ragazza. La rissa, scoppiata nel Granatello, ha portato alla denuncia del 14enne coinvolto, ex fidanzatino della vittima. Una vicenda che mette in luce quanto il mondo giovanile possa essere fragile e complesso, e ci invita a riflettere sull'importanza di prevenire simili episodi prima che degenerino in tragedia. Continua a leggere.

