Porti mossa a sorpresa del Governo | nominati i commissari di 6 Authority

Il governo sorprende nuovamente, nominando i commissari di sei authority portuali, sbloccando così una paralisi che durava da mesi. Questa mossa strategica, voluta dal ministro Salvini e dal viceministro Rixi, segna un passo decisivo verso la riattivazione dei principali scali italiani. Resterà da vedere se questa mossa porterà a una gestione più efficace e a una ripresa del settore portuale, fondamentale per l’economia del Paese.

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato le procedure per nominare commissari i presidenti delle Autorità di Sistema Portuale già designati, ma la cui nomina era rimasta bloccata nelle commissioni parlamentari a causa di tensioni politiche interne alla maggioranza. L'iniziativa, voluta dal ministro Matteo Salvini e dal viceministro Edoardo Rixi, mira a superare la paralisi che da mesi colpisce alcuni tra i principali scali portuali del Paese: Genova, Trieste, Ravenna, Livorno, Bari e Taranto. I nuovi commissari saranno: Matteo Paroli per Genova. Antonio Gurrieri per Trieste.