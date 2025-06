Portano via 6mila euro a un’anziana con la scusa del falso incidente | nei guai in 4

Un raggiro crudele e ben orchestrato quello che ha coinvolto un’anziana di 85 anni a Bagni di Lucca, truffata di 6mila euro con la scusa di un falso incidente. Dopo mesi di indagini, i carabinieri hanno smascherato i responsabili, denunciandoli per aver sfruttato la paura e la fiducia della vittima. Questa vicenda riaccende l’allarme sulle tecniche ingannevoli usate dai truffatori e sull’importanza di restare vigili.

BAGNI DI LUCCA – Dopo mesi di indagini, i carabinieri della stazione di Bagni di Lucca hanno identificato i presunti responsabili di una truffa ai danni di un’anziana di 85 anni, avvenuta lo scorso gennaio. Quattro persone sono state denunciate per aver messo in atto il noto stratagemma del falso appartenente alle forze dell’ordine. Contattata telefonicamente, la vittima è stata indotta a credere che la figlia fosse stata arrestata a seguito di un grave incidente stradale e che, per ottenere la sua liberazione, fosse necessario pagare una cauzione. Gli impostori si sono poi presentati presso la sua abitazione per riscuotere il denaro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

