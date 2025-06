Porta a terra torna il Motor Show Extreme | spettacoli con monster truck e auto transformer dal 28 giugno al 20 luglio

Se sei appassionato di motori e adrenalina, non puoi perderti il ritorno del Motor Show Extreme a Livorno! Dopo il grande successo dello scorso anno, questo spettacolo imperdibile torna a Porta a Terra dal 28 giugno al 20 luglio, con emozionanti monster truck e auto transformer che lasceranno il pubblico senza fiato. Prepara la tua passione e assicurati i biglietti per vivere ogni sera un’esperienza unica nel suo genere!

A Livorno, dopo il successo dell'anno scorso, torna il "Motor Show Extreme", lo spettacolo dei motori. L'appuntamento è a Porta a Terra nel parcheggio del Modigliani Forum dal 28 giugno al 20 luglio. Lo spettacolo si svolgerĂ tutti i giorni alle 21.30 ed è possibile giĂ acquistare i biglietti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Porta a terra, torna il Motor Show Extreme: spettacoli con monster truck e auto transformer dal 28 giugno al 20 luglio

