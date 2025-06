Popescu esalta Chivu | Coraggio straordinario non poteva rifiutare l’Inter Mi ha sorpreso una cosa

Gheorghe Popescu esalta il coraggio di Cristian Chivu, definendolo un gesto straordinario che dimostra la sua determinazione e fiducia nelle proprie capacità. L’ex calciatore ha sottolineato come questa scelta dell’Inter, dopo l’addio di Inzaghi, sia stata una sorpresa, ma anche un segnale forte di volontà e passione. La decisione di Chivu di accettare questa sfida apre un nuovo capitolo ricco di aspettative e sfide.

Le parole di Gheorghe Popescu, ex calciatore, sulla scelta dell'Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu. Tutti i dettagli. Gheorghe Popescu ha analizzato a gsp.ro la scelta dell' Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu dopo l'addio di Simone Inzaghi. CHIVU INTER – « Non me l'aspettavo ora. Pensavo che avrebbe continuato al Parma, ha fatto un lavoro straordinario. Quando nessuno credeva nella salvezza della squadra, Cristi ha fatto questo passo. Una dimostrazione di straordinario coraggio e sicurezza ». DAL PARMA ALL'INTER – «Ha vinto partite che nessuno si aspettava vincesse nel campionato italiano.