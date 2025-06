Ponte sullo Stretto il monito del presidente Anac | I vincoli europei vanno rispettati

Il Ponte sullo Stretto rappresenta un'opera strategica per l’Italia, ma il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione mette in guardia: i vincoli europei e la mancanza di una progettazione esecutiva compromettono la certezza finanziaria. È fondamentale un confronto serio con l’Europa per rispettare gli impegni e garantire trasparenza. Solo così si potranno superare le criticità e avviare un progetto sostenibile e conforme alle normative vigenti.

«Ci vuole un confronto con l’Europa, i vincoli esistenti non vanno superati, la mancanza di una progettazione esecutiva non dà certezze sulla complessiva copertura finanziaria». In sintesi, il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione ha ribadito quanto aveva già sostenuto in precedenti audizioni in Parlamento: lo stato delle procedure del Ponte sullo Stretto non consente ancora di. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ponte sullo Stretto, il monito del presidente Anac: «I vincoli europei vanno rispettati»

