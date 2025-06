Ponte Stretto Morfino M5s | Anche Anac smonta Salvini

Il Ponte Stretto di Morfino, un progetto al centro di polemiche e controversie, si svela come un gigante di sabbia avvolto dalla nebbia dell’incertezza. Senza verifiche antimafia, approvazioni ufficiali o accordi europei, l’immagine dipinta dall’audizione di stamattina mette in luce le criticità di un’opera che rischia di rimanere solo un sogno irrealizzato, con ripercussioni anche sulla stabilità politica e amministrativa del paese.

Palermo, 9 giu. – “Un gigante di sabbia avvolto nella nebbia, tra assenza delle opportune verifiche antimafia, la mancanza di un progetto definitivo, del via libera del Cipess e di una formale interlocuzione con l’Europa sulla Direttiva costi. L’immagine suggerita dall’audizione di stamattina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Ponte Stretto, Morfino (M5s): “Anche Anac smonta Salvini”

In questa notizia si parla di: Ponte Stretto Morfino Anac

Decreto Infrastrutture, nuove tariffe dei voli e Ponte sullo Stretto in bozza - La bozza del decreto Infrastrutture 2025 si presenta come un ampio progetto legislativo, composto da sedici articoli che spaziano dalle grandi opere emblematiche, come il Ponte sullo Stretto, a interventi normativi più raffinati riguardanti il Codice degli appalti e le tariffe aeree.

Ponte sullo Stretto, i dubbi dell'ANAC su assenza progetto esecutivo: Così manca visione chiara dei costi; PONTE STRETTO, M5S: ZERO TRASPARENZA, ANAC FA A PEZZI OPERATO MELONI-SALVINI; Ponte sullo Stretto, Busia insiste sui rischi: Serve dialogo con Ue e progetto esecutivo.

Ponte sullo Stretto, i dubbi dell’ANAC su assenza progetto esecutivo: “Così manca visione chiara dei costi” - L’ANAC solleva ancora dubbi sul progetto del Ponte sullo Stretto, portato avanti dal ministro Matteo Salvini.

Ponte sullo Stretto. Ciucci: “Nessuno sforamento del tetto Ue” - L'Ad della società Stretto ha spiegato che l'incremento del valore dell'investimento è riconducibile al significativo aumento dei prezzi registrato negli ultimi anni ...

Ponte sullo Stretto, il Presidente ANAC in audizione alla Camera: “dialogo con UE su interpretazioni normative relative al finanziamento” - Il presidente Busia solleva preoccupazioni sui vincoli europei e l'assenza del progetto esecutivo, suggerendo un dialogo con le istituzioni ...