ponte del gatto una notte senza acqua

Questa notte l’acqua mancherĂ dai rubinetti della zona mare di Cesenatico centro e Ponente. In vista della demolizione e ricostruzione del Ponte del Gatto, prevista a partire dall’autunno, sono necessari alcuni lavori di sezionamento delle reti idriche presenti nel ponte e la predisposizione di by-pass per garantire la continuitĂ dei servizi di acquedotto e fognatura. VerrĂ interrotta temporaneamente la distribuzione dell’acqua, dalle 22 di oggi alle 6 di domani. Hera lavora di notte per limitare i disagi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it