ponte celestino v a roccamorice un emendamento in consiglio regionale per sostenere il progetto

Il ponte Celestino V a Roccamorice rappresenta un simbolo di storia e identità locale, ma il progetto sta accendendo un acceso dibattito. Con un emendamento in consiglio regionale, si cerca di sostenere questa iniziativa, già finanziata con 7 milioni di euro di fondi FSC. Tuttavia, il comitato cittadino SP64 chiede di reindirizzare le risorse verso altre priorità, come la sistemazione delle infrastrutture esistenti, per garantire un vero sviluppo sostenibile e condiviso.

Il Ponte Celestino V divide la comunità: il comitato Sp 64 scrive una lettera aperta al sindaco di Roccamorice - Il ponte Celestino V a Roccamorice divide la comunità. Domenica 18 maggio, si è tenuto un incontro tra il sindaco Alessandro D’Ascanio e il comitato SP 64, guidato da Francesco Palumbo, per discutere la questione.

Sulla Majella nascerà il ponte di Celestino - Si chiamerà ponte Celestino V e metterà in comunicazione diretta i territori di Lettomanoppello e Roccamorice.