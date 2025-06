Pompi il re dei tiramisù di Roma apre a Napoli

Se sei un amante del tiramisù, preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: Pompi, il re dei dolci romani, sbarca a Napoli con una nuova sede in via Benedetto Croce, portando la sua irresistibile tradizione nel cuore di Spaccanapoli. Un’occasione imperdibile per gustare il miglior tiramisù della capitale, ora anche nella città partenopea. Continua a leggere e lasciati conquistare dall’autentico sapore di Pompi!

La pasticceria Pompi, specializzata nel tiramisù, ha aperto una sede a Spaccanapoli: il nuovo punto vendita è in via Benedetto Croce. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pompi - tiramisù - roma - apre

Estorsioni e minacce al “re del tiramisù”: arrestato il cognato di Roberto Pompi - Roberto Pompi, imprenditore romano che ha portato la pasticceria di famiglia a un successo mondiale, ha affrontato anni di terrore sotto il giogo del cognato Giovanni Ghirra.

Ne parlano su altre fonti

Pompi, il re dei tiramisù di Roma, apre a Napoli; Ti sfregio a vita: il re dei tiramisù Pompi vittima del cognato che gli estorce denaro per oltre 100mila euro; Estorsione a Roberto Pompi, il re del tiramisù a Roma. Arrestato il cognato licenziato: «Paga o ti ammazzo».