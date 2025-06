Pomeriggio 5 si apre l’ipotesi Gianluigi Nuzzi

Pomeriggio 5 si apre a nuove possibilità: chi prenderà l’eredità di Myrta Merlino? Tra i nomi papabili, spicca Gianluigi Nuzzi, noto per la sua esperienza a Quarto Grado e la sua abilità nel trattare temi delicati. La domanda è: sarà lui il prossimo volto di Pomeriggio 5? La sfida è aperta, ma una cosa è certa: il destino del programma potrebbe cambiare radicalmente. Resta sintonizzato per scoprire chi avrà la meglio.

Chi prenderà l'eredità di Myrta Merlino?. Ci si domanda e chieda chi possa prendere il posto di Myrta Merlino alla conduzione di Gianluigi Nuzzi. Il conduttore potrebbe prendere in mano l'eredità del programma dopo l'addio della giornalista. Al momento, Nuzzi è alla guida di Quarto Grado, programma di Rete 4 dedicato ai casi di cronaca nera irrisolti e che sta ottenendo sempre di più buoni ascolti. Secondo Today.it "il nome del giornalista avrebbe superato nelle ultime ore quelli di altri conduttori. Da capire, a questo punto, che identità assumerà la trasmissione. Probabile che si viri sempre più verso la cronaca nera, riducendo al minimo la pagina dedicata agli spettacoli e all'intrattenimento, dove Nuzzi appare meno 'ferrato'".

Gianluigi Nuzzi, Curiosità: Ecco Perchè Ha Una Cicatrice Sul Volto! - Gianluigi Nuzzi, volto amato di Quarto Grado, non è solo un esperto di cronaca, ma anche un uomo con una storia personale affascinante.

IL MIO PRIMO RETROSCENA PER TODAY. Gianluigi Nuzzi a Pomeriggio 5? Il conduttore, attualmente al timone di Quarto Grado su Rete 4 dove realizza settimanalmente eccellenti dati d'ascolto, approderebbe sull'ammiraglia con un programma quotidiano. Partecipa alla discussione

Gianluigi Nuzzi verso Pomeriggio 5, è lui il nome scelto per sostituire Myrta Merlino Partecipa alla discussione

