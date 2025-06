POMERIGGIO 5 | PIER SILVIO BERLUSCONI SPIAZZA TUTTI! HA SCELTO UN UOMO INSOSPETTABILE

Il mondo di Pomeriggio 5 si rinnova radicalmente: Pier Silvio Berlusconi sorprende tutti scegliendo un volto insospettabile, spazzando via le candidate storiche. Dopo anni di turbolenze e ascolti in calo, la trasmissione punta a risollevare le sorti con una svolta inattesa. È arrivato il momento di scoprire chi sfiderà La Vita in Diretta e cambierà le regole del pomeriggio televisivo italiano. La prossima stagione promette sorprese e colpi di scena imperdibili!

Pomeriggio 5 troverà pace dopo anni turbolenti e ascolti in picchiata? Saltate tutte le candidate donne, la fumata bianca è arrivata. Un uomo sfiderà La Vita in Diretta. Niente Veronica Gentili che rimarrà alle Iene e nemmeno Alessandra Viero che è solo la sostituta estiva così come Myrta Merlino che condurrà un nuovo talk show in prima serata su Rete 4. Così come a Pomeriggio 5 non ci sarà Simona Branchetti che continuerà a condurre il Tg5 assieme a Cesara Buonamici, altro nome che circola da tempo. La scelta è caduta su un uomo. Del resto quando qualcosa funziona su Rai1, Canale 5 insegue. Mai il contrario. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - POMERIGGIO 5: PIER SILVIO BERLUSCONI SPIAZZA TUTTI! HA SCELTO UN UOMO INSOSPETTABILE

