Pomeriggio 5 Myrta Merlino dice addio al programma | ecco chi potrebbe sostituirla

Dopo due anni di successo, Myrta Merlino dice addio a Pomeriggio 5, lasciando il pubblico in attesa di scoprire chi sarà al suo posto. Tra i nomi più papabili spiccano volti noti e nuovi talenti pronti a portare energia e freschezza al programma. Ma chi avrà il privilegio di prendere il timone? Scopriamo insieme le ipotesi più accreditate e le novità in arrivo!

Myrta Merlino ha salutato il pubblico di Pomeriggio 5 dopo due anni di conduzione. Chi prenderà il posto della giornalista? Scopriamo insieme i papabili candidati!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Pomeriggio 5, Myrta Merlino dice addio al programma: ecco chi potrebbe sostituirla

Myrta Merlino pronta a lasciare Pomeriggio 5? Arriva l’indiscrezione: ” Non ce la fa più a lavorare tutti i pomeriggi” - Myrta Merlino pronta a dire addio a Pomeriggio 5? Secondo quanto riportato da Dagospia, la conduttrice starebbe valutando l'idea di lasciare il programma pomeridiano, stanca dell'impegno quotidiano.

Myrta Merlino dice addio a Pomeriggio 5 e si commuove in diretta https://biccy.it/myrta-merlino-dice-addio-a-pomeriggio-5-e-si-commuove-in-diretta/… #Pomeriggio5 Partecipa alla discussione

"Un nome sorprendente" a Pomeriggio 5: Pier Silvio ha deciso chi lo condurrà dopo Myrta Merlino https://gay.it/pomeriggio-5-conduttore-dopo-myrta-merlino… #Canale5 #Mediaset Partecipa alla discussione

Myrta Merlino dice addiu à Pomeriggio 5: quale serà u so successore a prossima stagione? - L’annuncio è giunto durante l’ultima puntata, dove la conduttrice si è commossa salutando il suo affezio ...

Myrta Merlino dice addiu à Pomeriggio 5: quale a rimpiazzerà in u 2025? - Myrta Merlino hà dettu addiu à u publicu di Pomeriggio 5, aprendu si à novi candidati per u rolu di presentatrice.

Myrta Merlino dice addio a Pomeriggio 5: la presunta reazione di Barbara D’Urso - Aria "d'addio" per Myrta Merlino che ha salutato Pomeriggio 5.