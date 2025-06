Pomeriggio 5 ecco chi prende il posto di Myrta | Pier Silvio ha scelto

L'estate porta con sé non solo relax, ma anche grandi cambiamenti nel mondo della TV. Dopo il commiato di Myrta Merlino, si fanno sempre più insistenti le voci su chi prenderà il suo posto a “Pomeriggio 5”. Pier Silvio, deciso a rinnovare il daytime, avrebbe scelto un volto di peso per guidare il nuovo corso di News TV. Chi sarà il nuovo protagonista di uno dei programmi più amati del pomeriggio italiano? Restate sintonizzati per scoprirlo.

News tv. – Venerdì scorso, congedandosi per la pausa estiva, Myrta Merlino ha salutato i telespettatori di Pomeriggio Cinque con parole affettuose e auguri sentiti. Ma dietro quel commiato gentile si nasconderebbe ben altro: secondo insistenti indiscrezioni, la conduttrice non tornerà in autunno.

