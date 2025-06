Pomeriggio 5 cambia pelle | Gianluigi Nuzzi in pole ma si va verso la conduzione doppia

Dopo una stagione turbolenta tra ascolti altalenanti e continui cambi di redazione, Pomeriggio 5 si prepara a una nuova era. Con Myrta Merlino che si congeda emozionata, il programma si rinnova e punta verso un futuro incerto ma ricco di potenzialità . La grande domanda ora è: chi condurrà al suo posto? Le voci convergono verso un cambiamento radicale, con una conduzione doppia pronta a ridefinire il volto del talk show.

Dopo una stagione complessa, segnata da ascolti altalenanti e numerosi cambiamenti redazionali, M yrta Merlino ha deciso di lasciare la guida di Pomeriggio 5. Lo ha fatto con un saluto emozionato durante l’ultima puntata andata in onda venerdì scorso: “Vi ringrazio tutti e devo anche ammettere che mi mancherete moltissimo. Come vedete, ora mi sono anche commossa”, ha detto in diretta. Un addio che, secondo fonti vicine a Mediaset, è avvenuto su sua espressa volontĂ e che segna l’inizio di una nuova fase per il popolare contenitore pomeridiano. Un rinnovamento necessario voluto da Pier Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pomeriggio 5 cambia pelle: Gianluigi Nuzzi in pole ma si va verso la conduzione doppia

Approfondimenti da altre fonti

Cocoricò, si cambia pelle: un milione di investimenti; Pomeriggio 5 cambia pelle: Gianluigi Nuzzi in pole ma si va verso la conduzione doppia; Canale 5 punta su gianluigi nuzzi per pomeriggio 5 sfida diretta con alberto matano.

Gianluigi Nuzzi nuovo conduttore di Pomeriggio Cinque? Ecco perché potrebbe essere lui al timone del programma - L'attuale conduttore di "Quarto Grado", Gianluigi Nuzzi, da settembre potrebbe prendere il timone per la conduzione del programma pomeridiano Pomeriggio Cinque.

Gianluigi Nuzzi pronto a prendere le redini di Pomeriggio 5 con una nuova co-conduttrice - Myrta Merlino lascia "Pomeriggio 5" dopo un'epoca, mentre Gianluigi Nuzzi emerge come possibile nuovo conduttore, affiancato da una co-

GIANLUIGI MARTINO, FIDANZATO VALERIA MARINI/ Auguri in diretta, lei: “Grazie ma…” - Oggi compie infatti 53 anni ma non sa che Barbara D’Urso si è accordata col suo fidanzato Gianluigi Martino per organizzarle una sorpresa in diretta a Pomeriggio 5.