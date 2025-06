Polonia U21-Georgia U21 | le probabili formazioni

Il debutto nel Gruppo C degli Europei Under 21 promette emozioni intense, con Polonia e Georgia pronte a sfidarsi in una partita che potrebbe già delineare le gerarchie del girone. I biancorossi, favoriti dalla tradizione e dal fattore campo, mirano a riscattare alcune delusioni passate, mentre gli ospiti si presentano determinati a mettere in crisi le previsioni. Chi avrà la meglio mercoledì 11 giugno 2025 alle ore 21 allo stadio Msk Zilina?

Gara valida per la prima giornata del gruppo C dei Campionati Europei Under 21, comprendente anche Portogallo e Francia. Biancorossi favoriti per la vittoria, ma gli ospiti non vanno sottovalutati. Polonia U21-Georgia U21 si giocherà mercoledì 11 giugno 2025 alle ore 21 presso lo stadio Msk Zilina POLONIA U21-GEORGIA U21: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I biancorossi si presentano a questa sfida animati da un senso di rivalsa per la mancata partecipazione alla fase finale di due anni fa. La Nazionale di Majewski ha disputato due amichevoli nel mese di marzo, ottenendo un pareggio per 3-3 contro la Danimarca e una vittoria per 3-2 sull’Ucraina, mettendo in mostra una difesa perforabile e un attacco prolifico. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Polonia U21-Georgia U21: le probabili formazioni

In questa notizia si parla di: Polonia Georgia Probabili Formazioni

Polonia-Georgia U21: dove vederla e orario - Il calcio giovanile torna protagonista con la sfida tra Polonia e Georgia Under 21, che infuocherà la prima giornata degli Europei di categoria.

Se ne parla anche su altri siti

Georgia-Ucraina: Ultime, pronostico, dove in TV e probabili formazioni; Europei 2024, le probabili formazioni e le rose delle 24 nazionali; Georgia-Portogallo: le probabili formazioni per il Fantaeuropeo e dove vederla in tv.

Qualificazioni Mondiali 2026: Finlandia-Polonia, le probabili formazioni - 45: la partita è valida per la quarta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 in Nord America.

Finlandia-Polonia: dove vederla, orario e probabili formazioni - Polonia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Helsinki Olympic Stadium di Helsinki si giocherà la ...

Formazioni ufficiali Georgia-Capo Verde, le scelte - Tutti i dettagli Alle 18:00 la sfida valida amichevole nazionali tra Georgia-