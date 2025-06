Polonia sconfitta dolorosa contro la Finlandia! Partita sospesa per un malore

Niente da fare per la Polonia di Nicola Zalewski, che nonostante i novanta minuti, non è riuscita a conquistare il risultato sperato contro la Finlandia. La partita, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, è stata segnata da attimi di tensione e un grave malore sugli spalti, che hanno sospeso l'incontro per oltre mezz'ora. Alla fine, il 2-1 ha premiato la tenacia finlandese, lasciando i polacchi con rammarico e domande sulla loro futura strada.

La sfida tra Finlandia e Polonia, valido per le Qualificazioni ai Mondiali del 2026, è stata sospeso per oltre mezz’ora a causa di un malore di un tifoso sugli spalti. Attimi di forte tensione al campo, con le squadre rientrate negli spogliatoi prima della ripresa. Al triplice fischio, la gara si è poi conclusa sul 2-1 per la Finlandia. SCONFITTA – Niente da fare per la Polonia di Nicola Zalewski che nonostante i novanta minuti, non è riuscito a incidere nel migliore dei modi beccandosi anche un cartellino giallo. Assente invece Piotr Zielinski che negli scorsi giorni aveva accusato un piccolo fastidio muscolare. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Polonia, sconfitta dolorosa contro la Finlandia! Partita sospesa per un malore

