Polonia-Georgia U21 | dove vederla e orario

Il calcio giovanile torna protagonista con la sfida tra Polonia e Georgia Under 21, che infuocherà la prima giornata degli Europei di categoria. Appuntamento mercoledì 11 giugno 2025 alle ore 21:00 allo stadio Tehelné pole di Bratislava. Se sei appassionato di calcio e vuoi vivere l’emozione dal vivo o in diretta streaming, scopri tutte le opzioni per non perdere nemmeno un minuto di questa partita entusiasmante.

Al Tehelné pole andrà in scena la sfida tra Polonia-Georgia U21: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match Al Tehelné pole di Bratislava, Polonia-Georgia U21 si affrontano nella prima giornata della fase a gironi degli Europei di categoria. Orario e dove vederla Polonia-Georgia U21 si gioca mercoledì 11 giugno 2025 alle ore 21:00.

