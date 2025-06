Poliziotto inglese premeva solo il tasto z per fingere di lavorare | aveva il record di battute sulla tastiera

In un sorprendente episodio di inganno sul posto di lavoro, un poliziotto inglese ha passato tre mesi a fingere di lavorare premendo ripetutamente il tasto Z sulla tastiera, mantenendo anche il record di battute. Dopo aver negato inizialmente le accuse, l'agente ha infine ammesso di aver aperto un documento Word vuoto e di aver simulato attività lavorativa, suscitando incredulità e riflessioni sul monitoraggio delle performance professionali. Continua a leggere.

