Polizia stradale il sindacato insorge | Gli agenti della sottosezione di Bagno di Romagna sono senza divise

La Polizia Stradale di Bagno di Romagna si trova in condizioni insostenibili, con agenti privi delle divise che rappresentano il loro simbolo di professionalità e rispetto. Il sindacato Siulp di Forlì Cesena denuncia con fermezza questa grave situazione, sottolineando l’urgenza di interventi immediati per garantire sicurezza e dignità agli operatori in prima linea. È ora di fare luce su questa emergenza e ripristinare le condizioni essenziali di lavoro.

Non usa mezzi termini il segretario del Siulp (Sindacato unitario lavoratori polizia) di Forlì Cesena, Roberto Galeotti, nel descrivere quello che sta accadendo ad alcuni poliziotti in servizio nella Sottosezione Polizia Stradale di Bagno di Romagna. “Vi sono agenti - secondo Galeotti -. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Polizia stradale, il sindacato insorge: "Gli agenti della sottosezione di Bagno di Romagna sono senza divise"

In questa notizia si parla di: Polizia Stradale Sindacato Agenti

Lo sguardo della Polizia stradale sulle Statali: sono accesi gli autovelox - Lo sguardo attento della Polizia Stradale sulle statali lombarde è volto a garantire la sicurezza stradale.

Su questo argomento da altre fonti

CARENZA DI PERSONALE, PATACCONI (SAP FERMO): LA STRADALE LAVORA CON METÀ ORGANICO E IN QUESTURA MANCANO 15 AGENTI –; «Polizia stradale allo sbando, a Piacenza mancano agenti per fare le pattuglie»; Viterbo, pauroso incidente per tre colleghi della Polizia Stradale.

Più agenti e funzionari in provincia di Catanzaro: la FSP Polizia accoglie con favore il piano annunciato da Ferro - Il segretario Rocco Morelli esprime apprezzamento per il potenziamento degli organici disposto dal Ministero dell’Interno ...

Carenza organico polizia stradale. Rosa (FdI): “E’ importante mantenere i presidi territoriali” - “Ho raccolto le sollecitazioni di alcune sigle sindacali presentando un’interrogazione al Ministro dell’Interno per sapere quando verranno colmate le carenze di organico della polizia stradale della B ...

Agenti della Polizia di Stato ciclisti per beneficenza all'Autodromo di Monza - Due squadre hanno partecipato al RideBeat organizzata dall'Associazione Cancro Primo Aiuto per sostenere la donazione di parrucche ai malati oncologici ...