Politiche di genere | 80 mila euro per ampliare una abitazione temporanea per donne vittime di violenza

In un impegno concreto per supportare le donne vittime di violenza, sono stati stanziati 80 mila euro per ampliare le abitazioni temporanee dedicate. Questa iniziativa permetterà di ospitare fino a quattro persone o due nuclei familiari, offrendo un rifugio sicuro e confortevole. Un intervento di manutenzione straordinaria che rappresenta un passo importante verso una società più inclusiva e protettiva. La riqualificazione garantirà ambienti più sicuri e accoglienti, fondamentali per il percorso di rinascita delle donne coinvolte.

Fino a 4 persone o 2 nuclei famigliari potranno essere ospitati in una abitazione temporanea per donne vittime di violenza, grazie a un intervento di manutenzione straordinaria di 80 mila euro. L'alloggio, oggetto dei lavori, sarà riqualificato per garantire maggiore sicurezza e comfort alle.

