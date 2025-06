Pol di Nova promossa in Prima Categoria dopo una stagione da record

festeggiare finalmente la meritata promozione in Prima Categoria. Una vittoria che testimonia il cuore, l’impegno e la passione di una squadra che ha saputo superare ogni ostacolo, rendendo indimenticabile questa stagione da record. La Pol di Nova dimostra così di essere pronta a scrivere nuovi capitoli di successo nel suo cammino calcistico.

Secondo posto in campionato perso totalizzando 63 punti, appena due in meno rispetto alla Virtus Cermenate. Finalista di Coppa Lombardia e poi sconfitta, a sorpresa, dall’Offanengo a Melzo. Non coronare una stagione del genere senza la promozione sarebbe stato un peccato per la Pol. di Nova che ha dovuto lottare fino all’ultimo minuto dell’ultima partita dei playoff dopo una stagione lunghissima (in tutto 49 partite ufficiali) per poter festeggiare il meritatissimo traguardo. I biancorossi battendo 2-1 in casa la Polisportiva Aurora Montano Lucino vincono il triangolare valido per il terzo turno dei playoff e strappano il lasciapassare per la Prima Categoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pol. di Nova promossa in Prima Categoria dopo una stagione da record

