poi il cancro alla gola superato e i film che gli hanno cambiato la carriera ero solo il figlio di poi attrazione fatale ha cambiato tutto

Dopo aver affrontato con coraggio un cancro alla gola, Michael Douglas ha riscoperto il suo talento grazie a film che hanno rivoluzionato la sua carriera. Ora, a 80 anni, l’attore americano torna a brillare nel cuore di Taormina, tra turisti e appassionati di cinema. La sua presenza al Taormina Film Festival 2025 segna un ritorno speciale, testimoniando come il pubblico e le sue opere abbiano forgiato un’icona eterna del grande schermo.

T aormina brulica di turisti stranieri. Tra la folla si aggira un americano che ha fatto la storia del cinema. Si tratta di Michael Douglas, ora 80enne, inseguito da uno stuolo di curiosi, mentre si aggira per il corso centrale e si addentra nelle chiese della cittadina siciliana. È il primo ospite internazionale del Taormina Film Festival 2025, ritornato tra le mani della direttrice artistica Tiziana Rocca. Catherine Zeta-Jones e Carys Zeta, le splendide dame di Michael Douglas a Cannes 2023 X Leggi anche › Carys Douglas, figlia di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones debutta come attrice L’attore di Basic Instinct, Attrazione fatale, premiato con l’Oscar per l’interpretazione del cattivo Gordon Gekko in Wall Strett e come produttore nel lontano 1976 per Qualcuno volò sul nido del cuculo, si racconta davanti a una platea di studenti nel cuore della cittadina. 🔗 Leggi su Iodonna.it