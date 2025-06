Poesia e fotografia raccontano il territorio | al via il laboratorio alla Facoltà di Scienze Politiche

Un’occasione unica per scoprire come parole e immagini possano raccontare il territorio, svelando le sue storie più autentiche. Giovedì 12 giugno, nel dipartimento di Scienze Politiche, si dà il via a un innovativo laboratorio di comunicazione dedicato ai giovani, parte di "Promenade Méditerranéenne" e sostenuto dal Piano Strategia Fotografia del Ministero della Cultura. Un’opportunità per esprimere creatività e approfondire il nostro patrimonio culturale attraverso poesia e fotografia, creando connessioni autentiche con il territorio.

Giovedì 12 giugno nel dipartimento di Scienze Politiche la presentazione di un laboratorio di comunicazione destinato ai giovani nell'ambito di "Promenade Méditerranéenne", il progetto sostenuto dal piano Strategia Fotografia del Ministero della Cultura. Un laboratorio di poesia e fotografia è.

In questa notizia si parla di: fotografia - laboratorio - poesia - scienze

