Podenzano ricorda il maresciallo Ghisoni restaurata la lapide del carabiniere caduto in servizio

Podenzano si è stretta in un sentito omaggio al maresciallo Giuseppe Ghisoni, simbolo di coraggio e dedizione. La cerimonia, svoltasi nel cimitero locale, ha visto la restaurazione della lapide che ricorda il valoroso carabiniere caduto in servizio nel 1921, ucciso da un pregiudicato nella Cooperativa Stella. Un momento di riflessione che rinnova l'importanza dei valori di servizio e sacrificio, e che continua a mantenere vivo il suo ricordo nella comunità.

Podenzano ha reso omaggio al maresciallo dell'Arma Giuseppe Ghisoni caduto in servizio ucciso da un pregiudicato all'interno della Cooperativa Stella il 30 gennaio 1921 e decorato con la medaglia d'argento al valor militare. La commemorazione è avvenuta domenica al cimitero di Podenzano

