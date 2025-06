Poco sonno e mille pensieri la lunga notte di Sinner Ora a casa per ripartire

La sconfitta di Parigi con Alcaraz brucia ancora. Adesso qualche giorno a Sesto Pusteria e poi l'erba: si parte da Halle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Poco sonno e mille pensieri, la lunga notte di Sinner. Ora, a casa per ripartire

Il cervello dei ragazzi è compromesso da poco sonno e troppi social: cosa possiamo fare - Il cervello dei giovani è sempre più compromesso da una scarsità di sonno e dall'uso eccessivo dei social media.

