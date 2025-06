Playout granata | il Tfn fissa l' udienza per la richiesta cautelare di blocco playout

Il destino della Salernitana e dei playout si gioca in un'udienza cruciale del Tribunale Federale Nazionale, prevista per il 13 giugno. La richiesta di cautelare potrebbe sconvolgere gli equilibri già stabiliti, lasciando tutto in sospeso fino all'ultimo momento. In questo scenario imprevedibile, ogni decisione potrebbe cambiare il volto del campionato e il futuro della squadra granata. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti su questa saga di attesa e tensione.

Il Tribunale Federale Nazionale ha fissato l'udienza per la richiesta cautelare della Salernitana, che invoca il blocco dei playout. Il Tfn deciderà il 13 giugno. Dunque in teoria i playout possono essere bloccati anche a due giorni dalla loro disputa.

Salernitana, il Collegio di Garanzia respinge il ricorso cautelare sui playout di Serie B: udienza il 10 giugno - Il Collegio di Garanzia per lo Sport ha respinto il ricorso della Salernitana contro il rinvio dei playout di Serie B, con udienza fissata per il 10 giugno.

