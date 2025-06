Platinette secondo ictus per Mauro Coruzzi | Sono rimasto per terra ore senza potermi muovere ho fatto testamento

Per Mauro Coruzzi, noto come Platinette, la vita continua a metterlo alla prova con forza e determinazione. Dopo il secondo ictus, ha affrontato con coraggio le sfide di una condizione che ha profondamente cambiato la sua quotidianit√†. La sua resilienza diventa un esempio di speranza e di lotta, ricordandoci che anche nelle prove pi√Ļ dure, il cuore e la volont√† possono fare la differenza.

Coruzzo ha avuto un altro ictus a febbraio: "Le mie gambe non hanno retto, è stato come se non le avessi più. Sono caduto, ho sbattuto la testa, ma non ho perso conoscenza" Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha avuto un secondo ictus dopo quello che lo aveva colpito nel marzo del 2023.

