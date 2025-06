Plasticocene al Bioparco

Il Bioparco di Roma si trasforma in un palcoscenico di riflessione con Plasticocene, un’esposizione innovativa che unisce arte e scienza per sensibilizzare sulla tutela dei nostri oceani. In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, questa mostra coinvolgente invita il pubblico a scoprire le sfide ambientali e le soluzioni per preservare il mondo marino. Un percorso da non perdere, che accompagnerà i visitatori fino all’8 dicembre 2025...

Al Bioparco a Roma la mostra “Plasticocene”, per rispettare il mare - In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, il Bioparco di Roma apre le porte alla mostra “Plasticocene”, un affascinante percorso che unisce arte e scienza per sensibilizzare sul rispetto dei nostri mari.

