Più del 90% delle laureate e dei laureati soddisfatte i dell’esperienza fatta all’Università di Siena

L'Università di Siena si conferma un’eccellenza riconosciuta: oltre il 90% delle laureate e dei laureati esprime soddisfazione per l’esperienza universitaria, dimostrando l'attrattiva di un ateneo che attrae studenti da tutta Italia e dall’estero. Un risultato che sottolinea l’impegno costante nel creare un ambiente formativo di qualità e opportunità. Ma quali sono i punti di forza che rendono questa università così apprezzata?

Arezzo, 10 giugno 2025 – Più del 90% delle laureate e dei laureati si dichiarano soddisfattei dell'esperienza fatta all'Università di Siena, u n ateneo che viene premiato anche per la sua attrattività oltre che per l'elevata presenza di studentesse e studenti provenienti da fuori della Toscana e dall'estero. È questa l'immagine dell'Università di Siena come emerge dal XXVII Rapporto AlmaLaurea su profilo e sulla condizione occupazionale delle laureate e laureati, presentato il 10 giugno a Brescia, nel corso del convegno "Laureati e lavoro nel prisma del mismatch". A essere analizzati per l'Università di Siena sono stati oltre 3.