Pittura sotto le stelle | torna l' appuntamento estivo con I Giovedì dell’arte sul lungomare della città

L’estate a Riccione si colora di creatività con “Pittura sotto le stelle”, l’atteso ritorno dei Giovedì dell’Arte sul suggestivo lungomare. Dal 12 giugno, artisti e appassionati si riuniranno in un’atmosfera unica, trasformando la città in una galleria a cielo aperto ogni giovedì sera. Un’occasione imperdibile per vivere la magia dell’arte sotto le stelle e lasciarsi coinvolgere dall’energia creativa che anima Riccione durante tutta l’estate.

A partire da giovedì 12 giugno, il lungomare di Riccione si trasformerà nuovamente in un palcoscenico a cielo aperto per la 43ª edizione de "I Giovedì dell'arte", l'iniziativa dedicata alla pittura estemporanea che accompagnerà le serate estive della città ogni giovedì dalle 19:00 alle 24, fino.

