Pistola puntata verso farmacista attimi di paura | carabinieri in azione

Un grave episodio scuote Monopoli: un uomo armato, con la pistola puntata verso il farmacista, ha seminato paura e tensione. Grazie alle immagini di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a identificare il sospettato, che ora si trova agli arresti domiciliari. La rapina, avvenuta nel gennaio 2024, evidenzia come la presenza di sistemi di sicurezza possa fare la differenza nel fermare la criminalità e tutelare i cittadini.

MONOPOLI (BARI) - Un 52enne residente a Fasano è finito agli arresti domiciliari poiché presunto responsabile di una rapina ai danni di una farmacia di Monopoli, avvenuta nel gennaio 2024. L'uomo è stato individuato mediante le indicazioni fornite dalle immagini di videosorveglianza

