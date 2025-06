Pistoia Francesco Gabbani in concerto il 9 luglio in piazza Duomo

L’estate pistoiese si prepara a vibrar con la voce inconfondibile di Francesco Gabbani, che il 9 luglio animerà Piazza Duomo con un concerto imperdibile. Cantautore toscano tra i più amati, Gabbani si appresta anche a vivere una nuova avventura televisiva come giudice di X Factor, sostituendo Manuel Agnelli. La sua presenza promette emozioni e sorprese: preparatevi a un evento unico nel cuore di Pistoia!

Pistoia, 10 giugno 2025 - E’ il cantautore toscano Francesco Gabbani, prossimo protagonista dell’ estate pistoiese con il suo concerto il 9 luglio in Piazza Duomo a Pistoia, il nuovo giudice della prossima stagione televisiva di X Factor. Gabbani sostituirà Manuel Agnelli nella giuria del noto talent televisivo per quello che è un suo esordio assoluto in un talent show. Cresce intanto l’attesa per lo show del 9 luglio a Pistoia all’interno del cartellone dedicato ai grandi cantautori italiani “Storytellers” del Pistoia Blues Festival 2025. Sezione del festival che vedrà anche Alfa (3 luglio), Brunori Sas (5 luglio), Nayt (8 luglio) e Gianna Nannini (13 luglio ) per un cartellone variegato con grandi nomi della musica e nuovi talenti idoli dei più giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pistoia, Francesco Gabbani in concerto il 9 luglio in piazza Duomo

