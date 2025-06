Piscine aperte a Roma 2025 | guida completa per zone

Con l’arrivo delle prime giornate calde, Roma si anima di piscine all’aperto pronte a regalarti momenti di frescura e relax. Anche se l’estate ufficiale deve ancora cominciare, molti stabilimenti hanno già aperto le porte, permettendoti di goderti il sole e il nuoto in tutta comodità. Scopri la guida completa alle piscine di Roma 2025, suddivise per zone, e preparati a vivere un’estate all’insegna del benessere e del divertimento.

Anche se l’estate non è ancora ufficialmente iniziata, a Roma le prime ondate di caldo hanno già spinto molti a cercare refrigerio in città. Per fortuna, diverse piscine all’aperto hanno già aperto i battenti, offrendo un’ottima occasione per rilassarsi, nuotare o semplicemente prendere il sole. Ecco una selezione delle piscine operative in questi primi giorni di giugno 2025: Tor di Quinto – SapienzaSport Via Fornaci di Tor di Quinto, 64 Ha riaperto il 2 giugno e offre accesso al pubblico per la balneazione dalle 10:00 alle 20:00 nei giorni feriali, e dalle 9:00 nei weekend. Perfetta anche per il nuoto libero se sei abbonato. 🔗 Leggi su Funweek.it