Pisa Calcio punta su Alessio Zerbin e Giovanni Simeone per il calciomercato

Il Pisa Calcio punta deciso sul calciomercato per rafforzare la rosa e affrontare la prossima stagione con rinnovato entusiasmo. La dirigenza nerazzurra sta conducendo incontri strategici non solo per il possibile nuovo tecnico, ma anche per individuare i profili più funzionali sul mercato. Tra le scelte più interessanti emergono Alessio Zerbin e Giovanni Simeone, due talenti pronti a fare la differenza nel cuore della formazione pisana, in un mix di esperienza e potenziale che mira al successo.

Non ci sono soltanto i colloqui per individuare il profilo giusto al quale affidare la panchina: la dirigenza nerazzurra in questi giorni sta portando avanti confronti e trattative per calciatori funzionali alla causa, indipendentemente dal tecnico che verrà chiamato a raccogliere l'eredità di Pippo Inzaghi. Il lavoro di Giovanni Corrado e Davide Vaira si sta concentrando su due tipologie di giocatori in grado di inserirsi al meglio nello scacchiere tattico dello Sporting Club, garantendo intercambiabilità nei ruoli e con i compagni. Uno dei nomi più concreti uscito nelle ultime ore è quello di Alessio Zerbin, ala 26enne di proprietà del Napoli che negli ultimi sei mesi ha giocato da titolare con il Venezia.

Pisa, ecco Lusuardi e Vural. I primi rinforzi per la Serie A