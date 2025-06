Pirateria arriva la stretta Capitanio | Anche Google eseguirà gli ordini dell' Agcom

La lotta contro la pirateria si intensifica: grazie a un’intensa collaborazione tra Agcom e Google, i siti segnalati durante le partite di campionato sono stati bloccati tempestivamente, segnando un passo importante nella tutela dei diritti digitali. Un esempio concreto di come tecnologia e regolamentazione possano unirsi per contrastare efficacemente l’illegalità online. Massimiliano...

«Attraverso un processo messo a punto con la società di Mountain View, i siti segnalati sulla piattaforma Piracy Shield in occasione delle ultime partite di campionato sono stati tempestivamente comunicati a Google che, conseguentemente, ne ha impedito l’accesso attraverso i suoi Dns pubblici. Un primo ma importante segnale di collaborazione in questa battaglia per la legalità». Lo dichiara Massimiliano. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pirateria, arriva la stretta. Capitanio: "Anche Google eseguirà gli ordini dell'Agcom"

Antipirateria con Google: 55.504 Blocchi DNS per Contrastare Pirateria Digitale durante Serie A - Il 23 maggio 2025, l'Autorità ha sperimentato con Google un sistema innovativo di blocchi DNS, con 55.

