Pioli verso la Fiorentina la Nazionale è sempre più nel caos Gazzetta

Il destino della panchina azzurra si sgretola sotto il peso delle incertezze: mentre Pioli si avvicina alla Fiorentina, l’Italia si prepara a un nuovo capitolo di confusione e confronti. La Nazionale, senza ancora un guida definitiva, si trova a un passo dal caos totale. La situazione si fa intricata e imprevedibile, lasciando tutti con il fiato sospeso su chi prenderà le redini del nostro calcio.

Sta per cadere anche il secondo nome scelto dalla Figc per succedere a Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale. Dopo Ranieri, anche Pioli viaggia verso il no. Per lui c’è la Fiorentina. Gravina è sempre più nel caos: si fa sempre più concreta l’ipotesi Gattuso di cui tanto si è discusso nel pomeriggio e che a molti proprio non piace. A seguire quanto riportato poco fa da Gazzetta.it. Pioli va alla Fiorentina, la Nazionale è nel caos: resta solo Gattuso?. “La sconfitta di Oslo, l’esonero “inevitabile” di Spalletti e il no a sorpresa di Ranieri: tre colpi da ko per la Federcalcio che adesso è chiamata a ripartire subito, scegliendo in fretta il nuovo ct. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it