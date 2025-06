Pioli Italia spunta un altro clamoroso colpo di scena! L’ex Juve potrebbe snobbare la Nazionale | ha già un accordo con quel club di Serie A

Pioli Italia, un nome che sembrava ormai certo sulla panchina azzurra, si trova ora in bilico tra le sorprese del mercato e gli accordi con un club di Serie A. La sua possibile esclusione dalla nazionale apre scenari imprevedibili, lasciando la FIGC a cercare nuove soluzioni per affrontare le sfide future. Riuscirà l’ex Juventus a trovare un punto d’incontro o sarà costretto a rinunciare alla prestigiosa opportunità ? Solo il tempo dirà quale sarà il suo destino.

Pioli Italia, la sua candidatura per la Nazionale rischia di saltare! Il tecnico ha un accordo con quel club italiano. La FIGC rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano. Dopo aver incassato il no di Claudio Ranieri, adesso l’ Italia potrebbe incontrare delle difficoltà per un altro allenatore: parliamo di Stefano Pioli. Diventato il primo nome per sostituire Luciano Spalletti, l’ex giocatore della Juve può farsi beffe della Nazionale. Come asserito da Alfredo Pedullà su X, infatti, l’allenatore dell’Al Nassr ha già un accordo con la Fiorentina. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com