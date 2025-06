Pioggia di droni e di missili anche di Kim su Kiev e Odessa Zelensky | Usa e Ue rispondano

La notte si è accesa di tensioni e violenze, con droni e missili che hanno devastato Kiev e Odessa, lasciando dietro di sé morte e distruzione. Un attacco che ha colpito anche un ospedale neonatale, simbolo di speranza e innocenza, e ha sollevato allarmi internazionali. Mentre la Russia intensifica le sue azioni, Usa e Ue devono decidere come rispondere a questa escalation, perché la pace non può attendere oltre.

Bombardamenti hanno colpito le città ucraine di Kiev e di Odessa nella notte, uccidendo una persona e danneggiando anche un ospedale neonatale, stando a un bilancio diffuso da amministratori locali. Il nosocomio coinvolto nei raid, condotti anche con droni, si trova nella città in riva al mar Nero. "I russi hanno colpito un ospedale per la maternità, un pronto soccorso ed edifici residenziali", ha denunciato il governatore Oleg Kiper, aggiungendo che la struttura è stato evacuata in tempo. Stando alla ricostruzione di Kiper, un proiettile ha centrato un edificio amministrativo, situato ad alcuni metri dalla struttura sanitaria principale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pioggia di droni e di missili (anche di Kim) su Kiev e Odessa. Zelensky: Usa e Ue rispondano

In questa notizia si parla di: Droni Kiev Odessa Pioggia

Kiev, la tregua è finita: Mosca bombarda l’Ucraina con 108 droni. Colpito un treno merci - Il leader di Kiev ha inviato un appello alla Russia per un cessate il fuoco preventivo in preparazione ai negoziati previsti in Turchia.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pioggia di droni russi su Kiev e Odessa, colpito un ospedale. Scambio di prigionieri di guerra - Kiev, nella notte 7 missili e 315 droni russi sull'Ucraina; Pioggia di fuoco sull'Ucraina, missili e droni su Kiev e Odessa: colpito un ospedale; Pioggia di droni russi su Kiev e Odessa, colpito un ospedale. Scambio di prigionieri di guerra. Zelensky, servono azioni concrete Usa-Europa contro Mosca. –.

Pioggia di droni russi su Kiev e Odessa, colpito un ospedale. Scambio di prigionieri di guerra - Europa contro Mosca Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invocato oggi "azioni concrete" da parte di Stati Uniti ed Europa per fermate gli attacchi russi.

Ucraina, notte di fuoco su Kiev e Odessa. Zelensky: Usa ed Europa rispondano - Bombardamenti hanno colpito le città ucraine di Kiev e di Odessa nella notte, uccidendo una persona e danneggiando anche un ospedale ...

Pioggia di fuoco sull'Ucraina, missili e droni su Kiev e Odessa: colpito un ospedale - Un massiccio raid russo ha colpito le due città nella notte: danneggiati edifici, una scuola e diverse strutture sanitarie.