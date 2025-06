Pio Esposito cambiano i piani con Chivu? L’Inter ragiona sul futuro!

Francesco Pio Esposito torna a casa, portando con sé un patrimonio di esperienza e entusiasmo. Dopo la brillante avventura con lo Spezia, si prepara ad affrontare nuove sfide al fianco di Cristian Chivu, che lo conosce bene dai tempi dell’Inter Primavera. Il futuro, ora, è tutto da scrivere: quali nuovi traguardi raggiungeranno insieme? La risposta sta nelle prossime mosse di questa promettente coppia.

Francesco Pio Esposito è tornato alla base, dopo la brillante esperienza in prestito allo Spezia, e sarà a disposizione di Cristian Chivu per gli impegni dell'Inter al Mondiale per Club. Il futuro è tutto da scrivere. IL RAPPORTO – Francesco Pio Esposito e Cristian Chivu hanno già vissuto insieme un periodo entusiasmante negli anni dai due trascorsi all'Inter Primavera. Il primo da punto di riferimento offensivo, il secondo da guida tecnica: il binomio tra le parti si è sviluppato nel segno di una totale fiducia del rumeno nei confronti dell'attaccante campano. Con il numero di reti siglati dal classe 2005, pari a 15 in 30 gare, a dimostrare in modo tangibile la bontà del lavoro realizzato insieme.

Chivu Inter, l’obiettivo è puntare sui giovani: Esposito, Carboni e non solo, idee già chiare! - Intercettare il futuro partendo dai giovani: è questa la strategia di Cristian Chivu, pronto a valorizzare talenti come Esposito e Carboni fin dal Mondiale per Club.

