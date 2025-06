Pinguini Tattici Nucleari show a Milano | effetti speciali con colpi di cannone l’AI il finale da Grande Fratello e la commozione per Giulia Tramontano

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile: i Pinguini Tattici Nucleari infiammano Milano con uno show spettacolare, effetti speciali e colpi di cannone che lasciano senza fiato. Tra emozioni, sorprese e momenti toccanti come quello dedicato a Giulia Tramontano, la band conquista il pubblico nel cuore dello stadio San Siro. Un concerto che trasporta gli spettatori in un mondo onirico, lontano dalle difficoltà quotidiane, e conclude con la magia di una vera vittoria musicale.

All'improvviso ci si ritrova catapultati allo stadio San Siro con il caldo africano lì alle porte, ma in una dimensione onirica e favolistica, lontanissimi dagli echi di guerra e dalle difficoltà della vita. Missione compiuta. I Pinguini Tattici Nucleari stasera, 10 giugno, per la prima data di Hello World -Tour Stadi 2025 (dopo la premiere a Campovolo del 7 giugno) sono riusciti a far evadere il pubblico per oltre due ore di show. Riccardo Zanotti (voce, chitarra), Nicola Buttafuoco (chitarra), Lorenzo Pasini (chitarra), Simone, Pagani (basso, contrabbasso, voce), Matteo Locati (batteria) e Elio Biffi (tastiere, fisarmonica, voce) hanno ridisegnato ancora una volta il concept dei loro show e lo hanno fatto convincendo, soprattutto divertendo il pubblico e divertendosi.