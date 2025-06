Pinguini Tattici Nucleari la Provincia offre il parcheggio del campus di Lancenigo

Un'occasione imperdibile per gli appassionati di musica e non solo: i Pinguini Tattici Nucleari portano il loro talento nel territorio, grazie alla disponibilità del parcheggio del campus di Lancenigo. Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso, sottolinea come questo evento rappresenti un momento di crescita e valorizzazione per tutta la zona nord, da Treviso a Villorba. E l'emozione è già nell'aria, perché questa serata promette di essere memorabile...

«Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari è una grande occasione per il territorio, specie per la zona nord, da Treviso a Villorba, ma non solo». Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso, annuncia così la concessione del parcheggio del campus di Lancenigo per l'evento di sabato. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Pinguini Tattici Nucleari, la Provincia offre il parcheggio del campus di Lancenigo

In questa notizia si parla di: Pinguini Tattici Provincia Parcheggio

Pinguini Tattici Nucleari: ‘L’università resta un luogo fondamentale’ - Durante un incontro con gli studenti dell’Università di Napoli Federico II, i Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti ed Elio Biffi, hanno sottolineato l'importanza dell'università come luogo di crescita e innovazione.

Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Milano: parcheggi, strade chiuse, come arrivare e scaletta; Pinguini Tattici Nucleari, attese decine di migliaia di fan. Ecco il piano di parcheggi e viabilità; Campovolo: attesi in 55 mila al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari.

Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Milano: parcheggi, strade chiuse, come arrivare e scaletta - Il tour negli stadi è partito sabato con il primo concerto a Campovolo davanti a una platesa di 60mila persone circa.

Pinguini Tattici Nucleari a San Siro: biglietti, orari, scaletta del concerto, strade chiuse, come arrivare - Dopo aver visto quali sono i biglietti ancora disponbili, ecco altre due informazioni essenziali per chi va al live dei Pinguini Tattici Nucleari a San Siro di martedì 10 e mercoledì 8 giugno 2025: l' ...

Pinguini Tattici Nucleari, montati i varchi d’accesso sulla Strada Ovest per il concerto di sabato. La mappa delle deviazioni - I Pinguini Tattici Nucleari saliranno sul palco dell’Arena della Marca di Villorba (per ...