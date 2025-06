Pinguini Tattici Nucleari a San Siro il super-pop tra pixel e mandala

Tra luci, colori e suoni coinvolgenti, i Pinguini Tattici Nucleari trasformano San Siro in un vero e proprio spettacolo multisensoriale. Con un mix unico di pixel, mandala e musica travolgente, dimostrano di essere più di una band: sono una macchina pop generazionale capace di emozionare e stupire. Un evento che lascia il segno, confermando il loro ruolo di protagonisti assoluti della scena musicale moderna.

(Adnkronos) – Altro che band da hit da karaoke: bastano le prime note di 'Hello World' e 300 kg di coriandoli pixelati sparati da 18 cannoni per capire che i Pinguini Tattici Nucleari non stanno semplicemente facendo un concerto. Stanno dichiarando chi sono diventati: una macchina pop generazionale, capace di visione, emozione e spettacolo. Un . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Durante un incontro con gli studenti dell'Università di Napoli Federico II, i Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti ed Elio Biffi, hanno sottolineato l'importanza dell'università come luogo di crescita e innovazione.

Tanta gente in fila fuori dallo stadio San Siro per il concerto di stasera dei Pinguini Tattici Nucleari! Prima dei Pinguini si esibirà allo stadio Svegliaginevra!

È iniziato il tour negli stadi della band Pinguini Tattici Nucleari: il gruppo questa sera calcherà il palco dello stadio San Siro a Milano.

